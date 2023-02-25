شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة (لايف) تقدم مساعدات مالية لـ ٨٣ يتميا في لحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قدَّمت منظمة "لايف" للإغاثة والتنمية الأمريكية، عبر مكتبها في اليمن، مساعدات نقدية مباشرة لعدد 83 طفلًا وطفلة من الأيتام، من مديريات الحَوطَة وتُبَن والمُسَيمِير وطُور البَاحَة بمحافظة لحج.

وأشاد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة لحج عَوَض الصَّلَاحِي، باللمسة الإنسانية الحانية لمنظمة "لايف" للإغاثة والتنمية الأمريكية، نحو فئة مهمَّة لأفلاذ المجتمع كافة، من الأطفال الذين فقدوا عوائلهم من أرباب الأُسَر.. آملًا من المنظمات المماثلة مضيها في هذا السبيل الأمثل، حتى لا يشعر الأيتام بالحرمان.

من جانبه أوضح المدير الإقليمي للمنظمة مبروك شُبَيل، أن منح المنظمة المستحقات المالية للمستفيدين من الأيتام في لحج، يأتي ضمن مشروعها الخاص بكفالة الأيتام في عدد من المحافظات اليمنية.. موضحًا أن الأطفال البالغ عددهم 83 طفلًا وطفلة من مديريات محافظة لحج المستهدفة، تحصَّل كل فردٍ منهم على مظروف بداخله مبلغ 315 دولار.

قدَّمت منظمة "لايف" للإغاثة والتنمية الأمريكية، عبر مكتبها في اليمن، مساعدات نقدية مباشرة لعدد 83 طفلًا وطفلة من الأيتام، من مديريات الحَوطَة وتُبَن والمُسَيمِير وطُور البَاحَة بمحافظة لحج.

وأشاد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة لحج عَوَض الصَّلَاحِي، باللمسة الإنسانية الحانية لمنظمة "لايف" للإغاثة والتنمية الأمريكية، نحو فئة مهمَّة لأفلاذ المجتمع كافة، من الأطفال الذين فقدوا عوائلهم من أرباب الأُسَر.. آملًا من المنظمات المماثلة مضيها في هذا السبيل الأمثل، حتى لا يشعر الأيتام بالحرمان.

من جانبه أوضح المدير الإقليمي للمنظمة مبروك شُبَيل، أن منح المنظمة المستحقات المالية للمستفيدين من الأيتام في لحج، يأتي ضمن مشروعها الخاص بكفالة الأيتام في عدد من المحافظات اليمنية.. موضحًا أن الأطفال البالغ عددهم 83 طفلًا وطفلة من مديريات محافظة لحج المستهدفة، تحصَّل كل فردٍ منهم على مظروف بداخله مبلغ 315 دولار.