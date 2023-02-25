شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في عدن يناقش خطة وإجراءات مكتب الصناعة لضبط المخالفات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع عقد اليوم في محافظة عدن برئاسة وزير الدولة محافظ المحافظة أحمد حامد لملس، خطة وإجراءات مكتب التجارة والصناعة لضبط المخالفات.

واستعرض الإجتماع الذي ضم مدراء عموم المديريات وعدد من المكاتب التنفيذية، تفاصيل برنامج "بخدمتكم" وآليات عمله، وكيفية التعامل مع البلاغات وضمان سرية المعلومات، مشددًا على أن الخدمة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين وبهدف مساعدتهم بالدرجة الأولى في ظل التلاعب بالأسعار والخلل الحاصل في الأسواق والتسعيرات.

وتطرق الإجتماع إلى سير العمل في قطاع المياه والصرف الصحي، والإشكاليات في مختلف المديريات، وضرورة مضاعفة الجهود لزيادة عمال تشغيل مضخات صرف صحي وتغطية العجز.

وشدد الاجتماع على أهمية رفع وتيرة أعمال النظافة والتحسين، والترتيب والتنسيق بين مسؤولي السلطة المحلية في عموم المديريات والجهات ذات العلاقة، والتأكيد على دعم مكتب الأشغال العامة والطرق ورفده بعض المعدات للإسهام بتطوير العمل.

وأكد الإجتماع على ضرورة وضع آليات لتعزيز العلاقة والتواصل بين اللجان المجتمعية والسلطة المحلية لخدمة المواطن والاستجابة لقضايا الواقع والعمل على معالجتها وحلها.

شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، في وقت سابق في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.



وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.

