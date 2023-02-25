شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القبيسي يؤكد على مسؤولية الخطباء والمرشدين في تحصين المجتمع من الفكر الحوثي المتطرف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكد مديرعام مكتب الاوقاف والارشاد بمحافظة مأرب حسن القبيسي على المسئولية الدينية والوطنية الملقاء على منتسبي قطاع التوجيه والارشاد بكافة المديريات، في مواجهة الخطاب الديني المتطرف والمظلل لمليشيا الحوثي الارهابية التابعة للحرس الثوري الايراني.

وقال خلال إفتتاحه اليوم دورة تأهيلية لـ 30 خطيبًا ومرشدًا في مديريات مجرز ومدغل ورغوان، في مجال فن الخطابة والالقاء المؤثر، "أن الخطاب الحوثي هدفه نشر الخزعبلات والتحريفات الدينية التي تكرس الطائفية وثقافة الكراهية والقتل وتمزيق النسيج المجتمعي وتدمير ثقافة التعايش بين ابناء المجتمع، وتشويق التاريخ الوطني والديني والرموز الوطنية والنظام الجمهوري وثورة 26 سبتمبر الخالدة، وزرع الفتن والشك والتشويه لتفتيت وحدة الصف والكلمة للشعب اليمني وقواه الحية، وشرعيته الدستورية، لاضعاف مقاومتهم لمشروعها الظلامي".

وأشار القبيسي إلى اهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التأهيلية للخطباء والمرشدين من أجل تطوير قدراتهم والنجاح في مسئؤليتهم الدينية والوطنية والمعركة المصيرية، وتحصين المجتمع من خطر الفكر الذي يتهدده.. مشيرا إلى ان مثل هذه الدورات تمكنهم من صقل مهاراتهم ومعارفهم، والاستفادة من تجارب بعضهم البعض للارتقاء بالخطاب والارشاد الديني القائم على الفكر الوسطي المعتدل، والاسلوب الشيق والجذاب والاتصال الفعال والمؤثر.

وتهدف الدورة التي اقامتها مؤسسة تنمية الشبابية الإجتماعية إلى تعزيز وحدة الصف والكلمة والالتفاف الشعبي حول الشرعية الدستورية والقضية الوطنية، ومواجهة خطاب التطرف والكراهية والطائفية التظليلي وتمزيق النسيج المجتمعي لمليشيا الحوثي الارهابية، والتي اقامتها مؤسسة تنمية الشبابية الاجتماعية.

شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.

وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.

