شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجفري يؤكد الحرص على ابتعاث وتأهيل موظفي الدولة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، لشؤون قطاع البعثات الدكتور مازن الجفري، حرص الوزارة برئاسة الوزير الدكتور خالد الوصابي على الاهتمام بابتعاث موظفي الدولة ومنتسبي القطاع الحكومي.

وقال الوكيل الجفري خلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الاجتماع التأسيسي للجنة التأهيل الوظيفي التي تضم ممثلين عن الوزارات المعنية " إن دور اللجنة مهم في توجيه دفة عملية الابتعاث في بلادنا، تحت نظر وإشراف اللجنة العليا للابتعاث".

وأضاف " أن الوزارة تقوم بتسهيل وترتيب إجراءات ابتعاثهم ليتزودوا بالخبرات المعرفية والعلمية والأكاديمية اللازمة، خصوصًا في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا، باعتبار الموظفين الحكوميين اللبنة الأساسية في بناء الدولة وعملية التنمية واستدامتها".. مؤكدا حرص الوزارة على تفعيل عمل كافة اللجان، واستعدادها على تذليل الصعوبات لتحقيق اهدافها.

ومن جانبه قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ علي سالم الأنقاء " إن إشراك الوزارات المعنية في عملية الابتعاث الخارجي خطوة ضرورية لتحقيق الغاية الرئيسية من الابتعاث، والمتمثل في الارتقاء بالعمل الحكومي وتحسين الأداء، عبر اكتساب الموظفين لخبرات ومهارات جديدة".

وجرى خلال الاجتماع الذي ضم ممثلين عن وزارات الخارجية، والخدمة المدنية، والتعليم الفني والتدريب المهني، وإدارة الابتعاث في وزارة التعليم العالي، مناقشة عدد القضايا المتصلة بعمل ومهام اللجنة، وكذا إقرار جملة من المخرجات، أبرزها عدم اعتماد رؤية العام القادم من الابتعاث، إلا بنظر اللجان المتخصصة وعلى رأسها لجنة التأهيل الوظيفي، ومنح الأولوية في الابتعاث للتأهيل الوظيفي في مرافق الدولة.

كما أقر الاجتماع أيضا، تفعيل عمل الملحقيات الثقافية في السفارات والقنصليات، عبر التقارير الدورية المنتظمة، وتفعيل اتفاقيات التبادل الثقافي في بقية الدول، وتنظيم عملية التواصل والتنسيق بين وزارتي الخارجية والتعليم العالي، وتفعيل دور السفراء لتنشيط جانب المنح الثقافية في الخارج، وقيام الجهات الممثلة في اللجنة برفع احتياجاتها التدريبية والتأهيلية، بالإضافة إلى مواردها المتاحة، وتحديث قواعد البيانات للمبتعثين من الموظفين والرفع بها للجنة، وكذا مراجعة اتفاقيات التبادل الثقافي المنتهية والرفع بشأنها.

شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.