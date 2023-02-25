شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية يلتقي مجموعة اصدقاء اليمن في حزب العمال البريطاني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الخميس، مع مجموعة اصدقاء اليمن في حزب العمال البريطاني أهم التطورات في الشأن اليمني، بحضور وزير خارجية الظل في الحزب بامبس شارل.

وتطرق اللقاء لأهمية دعم الجهود الرامية لتحقيق تسوية سياسية مبنية على المرجعيات الثلاث.

وتم في اللقاء توضيح الدور الإيراني التخريبي والمعرقل لعملية السلام في اليمن.

كما تم بحث التهديدات التي تمثلها مليشيات الحوثي على خطوط الملاحة الدولية، والطبيعة الإرهابية لمليشيا الحوثي، وتداعيات استهدافها للمنشآت النفطية وتهديد الملاحة الدولية.

وناقش المجتمعون الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق النساء في اليمن ومصادرة حقوقهن.

ناقش وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الخميس، مع مجموعة اصدقاء اليمن في حزب العمال البريطاني أهم التطورات في الشأن اليمني، بحضور وزير خارجية الظل في الحزب بامبس شارل.

وتطرق اللقاء لأهمية دعم الجهود الرامية لتحقيق تسوية سياسية مبنية على المرجعيات الثلاث.

وتم في اللقاء توضيح الدور الإيراني التخريبي والمعرقل لعملية السلام في اليمن.

كما تم بحث التهديدات التي تمثلها مليشيات الحوثي على خطوط الملاحة الدولية، والطبيعة الإرهابية لمليشيا الحوثي، وتداعيات استهدافها للمنشآت النفطية وتهديد الملاحة الدولية.

وناقش المجتمعون الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق النساء في اليمن ومصادرة حقوقهن.

شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.

وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.

ووضع الدكتور بن دغر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على اخر التطورات على الساحة الوطنية مشيرًا إلى ان بلادنا تعيش منذ فبراير العام الماضي حالة من اللَّاحرب واللَّاسلم، ذلك أن الحوثيين قد قبلوا بالهدنة شكلًا وتجاوزوها بممارسات إجرامية كلما عنَّ لهم ذلك عملًا، إختراقات على كل الجبهات، واعتداءً على أصحاب الرأي والمناهضين لسلطتهم، أو كلما أبدت إيران رغبة في تحريك ورقة اليمن ضدًا عن أمن المنطقة واستقرارها.. موكدًا أن إيران خطرٌ داهمٌ يهدد كيان الأمة، وسيبقى كذلك ما دام تمكن الإيرانيون من اختراق النسيج الاجتماعي لأي مجتمع عربي.

