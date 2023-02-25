شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الأشغال ومحافظ المهرة يناقشان سير مشاريع الطرق وإعداد خطط للبرامج القادمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير الأشغال العام والطرق المهندس سالم العبودي، مع محافظ المهرة محمد علي ياسر، مستوى المشاريع الجاري تنفيذها وخطط المشاريع القادمة.

وخلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، ومشرف الشؤون الفنية المهندس عوض قويزان، اطلع المحافظ بن ياسر، الوزير العبودي على مشاريع الطرق المنفذة والجاري تنفيذها واحتياجات المحافظة من مشاريع الطرق والجسور لتسهيل حركة المواطنين والمسافرين ومواكبة النمو والتوسع السكاني والنشاط التجاري والاستثماري.

وأكد العبودي على أهمية إعداد دراسات حول مواصفات وموازنات المشاريع التي تحتاجها المحافظة، مشيدا بجهود السلطة ممثلة بالمحافظ بن ياسر في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية.

من جانبه، أوضح المحافظ بن ياسر، أن المهرة شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ مشاريع ممولة من السلطة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وصندوق صيانة الطرق، ولا تزال المحافظة بحاجة إلى المزيد من المشاريع في المديريات التسع.



ناقش وزير الأشغال العام والطرق المهندس سالم العبودي، مع محافظ المهرة محمد علي ياسر، مستوى المشاريع الجاري تنفيذها وخطط المشاريع القادمة.

وخلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، ومشرف الشؤون الفنية المهندس عوض قويزان، اطلع المحافظ بن ياسر، الوزير العبودي على مشاريع الطرق المنفذة والجاري تنفيذها واحتياجات المحافظة من مشاريع الطرق والجسور لتسهيل حركة المواطنين والمسافرين ومواكبة النمو والتوسع السكاني والنشاط التجاري والاستثماري.

وأكد العبودي على أهمية إعداد دراسات حول مواصفات وموازنات المشاريع التي تحتاجها المحافظة، مشيدا بجهود السلطة ممثلة بالمحافظ بن ياسر في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية.

من جانبه، أوضح المحافظ بن ياسر، أن المهرة شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ مشاريع ممولة من السلطة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وصندوق صيانة الطرق، ولا تزال المحافظة بحاجة إلى المزيد من المشاريع في المديريات التسع.



شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.

وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.