شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين فعاليات يوم البيئة الوطني بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشَّن فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بوادي حضرموت والصحراء، اليوم، فعاليات يوم البيىة الوطني، تحت شعار (لا تسامح مع الاتجار والاصطياد للأنواع المهددة بالانقراض).

وفي الاحتفالية التي أقيمت بمدارس النجاح الاهلية في مديرية تريم، قدَّم الطلبة العديد من الفقرات تناولت القضايا البيئية الطبيعية المحيطة بالإنسان، وأهمية الحفاظ على عواملها المؤثرة في الحياة البشرية اليومية.

وأكد مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بوادي حضرموت المهندس عمر بن شهاب، على ضرورة تعزيز مستوى الوعي البيئي ورفعه عند طلاب المدارس من خلال انشاء الأندية البيئية واقامة الفعاليات المختلفة المتعلقة بالمجال البيئي.. منوها بأهمية الحفاظ على التنوع الحيوي والحياة البرية في وادي وصحراء حضرموت التي تتميز بالعديد من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض وأهمية التوازن البيئي في الحياة.

شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر،، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.

وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.