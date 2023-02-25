شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العميد طارق يناقش مع رئيس هيئة الطيران استعدادات الهيئة لتشغيل مطار المخا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد الركن طارق صالح، رئيسَ الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، والمهندس يحيى الكاف مدير عام التخطيط والمشاريع بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.

وناقش اللقاء الذي حضره مدير عام مطار المخا الدولي خالد عبداللطيف، استعدادات هيئة الطيران لتشغيل المطار والإشراف على التجهيزات الفنية والملاحية وما تبقى من الأعمال الإنشائية؛ تمهيدًا لاستقبال الطيران التجاري المدني على المستويين: المحلي والإقليمي.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن عملية الإشراف والتشغيل للمطار ستقع على عاتق الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ووزارة النقل، وبمجرد اكتمال الإنشاءات في المطار ستُسلم الشركة المنفذة زمام المشروع لهذه الجهات باعتبارها المخولة قانونيًا في إدارة منشآت النقل الجوي.

وبحث الاجتماع الدور المنوط بالحكومة، والمسؤولية الملقاة على عاتقها في التعجيل باستكمال الإجراءات اللازمة لتشغيل المطار وتدشين رحلات خارجية منه، من خلال متابعة الجهات الخارجية لاستكمال الإجراءات وأخذ كافة الموافقات؛ كونه سيكون مطارًا مستوفيًا للمعايير المعمول بها دوليًا.

شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.

وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.