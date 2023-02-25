شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فريق حكومي يختتم مناقشاته للتقرير الثالث والردود المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إختتم فريق حكومي برئاسة وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، نقاشاته للتقرير الثالث وقائمة الردود المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية امام لجنة العهد الدولي والتي استمرت اربعة عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان، رئيس الفريق، نبيل عبدالحفيظ، ان اليمن تسير وفق رؤية واضحة تقوم أساسا على احترام حقوق الانسان في جميع السياسات والبرامج الحكومية والخطط والاستراتيجيات الوطنية المبنية على أساس المساواة وعدم التمييز وسيادة القانون وتوافر سبل الانصاف، لافتًا إلى حرص الحكومة اليمنية على بيان الصورة العامة للأحكام القانونية والوطنية المتعلقة بإنفاذ احكام العهد والتحديات التي تواجهها لا سيما في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية والاثار المترتبة من هذه الانتهاكات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي كان اخرها الهجمات الإرهابية على المنشئات الاقتصادية والنفطية.

وأشار إلى ان توفير النمو المستدام في اليمن يظل رهينا بفعالية الامن والاستقرار والتنمية البشرية والحفاظ على القيم الإنسانية المرهونة بإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على الدولة وتحقيق السلام الدائم والمستدام.

بدوره ثمن رئيس اللجنة الدولية للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحوار التفاعلي والبناء الذي إتسم به فريق الحكومة اليمنية وردوده الواضحة للأسئلة المقدمة اليه من أعضاء اللجنة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة العضو، مشيرًا إلى إنه سيتم اخذ ذلك بعين الاعتبار من قبل اللجنة عند اعداد التوصيات الختامية.

وضم الفريق الحكومي وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان والتخطيط والتعاون الدولي والاعلام والثقافة والسياحة والأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الوطنية للمرأة بالإضافة إلى وزارة الخارجية ممثلة ببعثة بلادنا في المقر الاوربي للأمم المتحدة بجنيف.



شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر،، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.