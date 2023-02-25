شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلال يبحث مع السكرتير البرلماني لوزير التنمية الدولية الكندي التعاون البرلماني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن لدى اوتاوا جمال السلال، اليوم، مع السكرتير البرلماني لوزير التنمية الدولية عضو مجلس العموم الكندي انيتا فندنبلد، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين لا سيما في المجال البرلماني.

واطلع السلال، المسؤولة الكندية، على التطورات والمستجدات في اليمن..مثمنًا دعم الحكومة الكندية المستمر لليمن وخاصة في الجوانب الإنسانية..داعيًا إلى رفع مساهمتها في دعم خطة الاستجابة الانسانية للعام 2023.،مؤكدًا على أهمية أن تساهم كندا بفاعلية في بناء القدرات ودعم البرامج التنموية في اليمن.

من جانبها أكدت انيتا فندنبلد، دعم بلادها للجهود الانسانية وخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن..مجددة دعم كندا لمساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للتوصل إلى إحلال سلام دائم في اليمن.

شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.

وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.

