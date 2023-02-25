فوضى السلاح.. مقتل شخصين في حادثتين منفصلتين بمحافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطنان في حادثتين منفصلتين شهدتها محافظة إب (وسط اليمن)، في ظل فوضى عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقال سكان محليون، إن مالك متجر بسوق "نادب" في مديرية بعدان (شرق) يُدعى "محمد أحمد ناجي البعداني" قتُل برصاص أحد المسلحين بعد مشادة كلامية نشبت بينهما.



وفي حادثة ثانية، قتل الشاب "محمود حسن البارد"، طعنا بآلة حادة، عقب مشادات كلامية اندلعت بين الجاني والضحية في محطة أبو حليقة للوقود، في سوق السبت بمديرية حبيش (شمالي إب).

وقالت مصادر محلية، إن "البارد" أسعف إلى أحد مستشفيات مدينة إب، وأجريت له عملية، غير أنه توفي لاحقا متأثراً بجراحه.



وتشهد المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، فوضى أمنية عارمة، زادت فيها معدلات الجريمة وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين.

