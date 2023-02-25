مشهورة مصرية تنافس سما المصري و عاملة مزاد على ملابسها الداخلية – اتفرج ونقي

فنون - ياسمين التهامي - أعادت الإعلامية مي الخرسيتي إلى إثارة الجدل مرة أخرى، بعد تداول فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية على موقع يويتوب أمس السبت، وهي تعمل مزاد علني على قطع من ملابسها الداخلية دون حياء ودون أدني خجل.



بعد إثارتها للعديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام بعدما نشرت فيديو كان ولايزال حديث كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان لابد من تسليط الضوء على السيرة الذاتية للإعلامية مى خرسيتي والتي تعود اصولها الي محافظة الغربية.

عاشت فى المملكة العربية السعودية حتى وصلت إلى سن التاسعة ثم انتقلت بعدها مع والديها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعاشت فى أمريكا عشرين عاما.

حصلت مي خرسيتى على بكالوريوس فى علم النفس وتحليل السلوكيات، بجانب حصولها على بكالوريوس فى تاريخ العصور الوسطى، وايضا على درجة الماجستير فى إدارة الجامعات، وماجستير فى كيفية توصيل المعلومات للآخرين حتى يتم تسهيل استيعابها.

خرسيتي كانت تعمل كمعيدة وباحثة نفسية فى جامعة تكساس بولاية تكساس، وتعالج المريض عن طريق توجيه سلوكياته وليس عن طريق الدواء، وتحاول تنفيذ الفكرة في مصر من خلال تصحيح وتعديل سلوك الآخرين، وتقوم بتوجيه هذا الفكر بشكل صحيح عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تمتلك مي مطعما في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.