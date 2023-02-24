شكرا لبحثكم عن خبر وزير الصحة يوقع مع (اليونيسيف) اتفاقية برامج الرعاية الصحية الاولية الاساسية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وقع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، اتفاقية خطة العمل المشتركة. وتشمل الاتفاقية، برامج الرعاية الصحية الاولية الاساسية، وبرنامج التحصين والتغذية وصحة الأم والطفل والرضيع، بالإضافة إلى برامج التغيير السلوكي والتثقيف الصحي والاجتماعي. حضر التوقيع وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور سالم الشبحي، ورئيس المكتب الفني بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور مصلح التوعلي.

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