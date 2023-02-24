مقتل وإصابة 9 عناصر في اشتباكات بين فصيلين يتبعان المجلس الانتقالي بالضالع

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب 9 عناصر، الجمعة، في اشتباكات اندلعت بين فصيلين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي وسط مدينة الضالع جنوبي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت، فجر اليوم، بين فصيلين أمنيين يتبعان قوات المجلس الانتقالي وسط الأحياء السكنية بمدينة الضالع".



وأوضح أن اندلاع الاشتباكات وقع عقب هجوم لمسلحين يقودهم قيادي في قوات الحزام الأمني يدعى ماجد عبدالله على مواقع تابعة لإدارة أمن الضالع بقيادة أركان اللواء 12 عمالقة رأفت المحافظ في أحياء الجمرك والقشاع.



وأضاف أن الاشتباكات التي استمرت نحو خمس ساعات أسفرت مقتل خمسة جنود وإصابة أربعة آخرين من الطرفين، فيما سمع دوي انفجارات خلال الاشتباكات أثارت الهلع لدى المواطنين.



ولفت المصدر إلى أن الاشتباكات توقفت بعد تمكن القوات التي يقودها رأفت المحافظ من استعادة مواقعها التي كان قد سيطر عليها المسلحين المهاجمين.

