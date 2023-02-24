مشهورة السناب شات رهف القحطاني تتحدى سما المصري بإطلالة فاضحة ومتابع: بتقلد مودل أش

فنون - كتب سعد محمود - قامت رهف القحطاني الشهيرة بـ " وذ نكهة"، بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع " سناب شات" صورة لها وهي تسأل متابعيها عن أفضل الأماكن للإقامة في الرياض، حيث خمن الكثير بأنها سوف تأتي للرياض بمناسبة موسم الرياض 2021.

وفي منشور آخر بعد نشر فيديو بتهديد المتابعين والذي أثار الكثير من السخرية والجدل بين متابعيها، قامت رهف القحطاني بنشر صورة أثارت الجدل، حيث اعتبرها البعض غير مناسبة للعادات والتقاليد بالمجتمع السعودي، حيث كتبت معلقة : " وذ نكهه انا جايه الرياض وش ترشحون لي مكان للسكن؟ "، حيث توالت التعليقات الساخرة على الصورة فكتب أحدهم معلقًا : " اي فندق موجود في وجهك وبلاش حركات الشحاتين وشكرآ"، وكتب آخر : " ارشح لك بيتي على سنة الله ورسوله ".