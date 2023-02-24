مليشيا الحوثي تمنع البحوث المشتركة بين طلاب وطالبات جامعة إب (وثيقة)  

المنامة - ياسر ابراهيم - وجهت رئاسة جامعة إب التابعة للحوثيين، بمنع البحوث المشتركة بين الطلاب والطالبات، وذلك ضمن ممارساتها القمعية في مختلف الجامعات الخاضعة لسيطرتها.



جاء ذلك في توجيهات من نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب"أحمد أبو لحوم" إلى المسجل العام بالجامعة ومنه إلى عمداء الكليات، عطفاً على مذكرة مرفوعة من رئيس "ملتقى الطالب الجامعي" وهو كيان استحدثته مليشيا الحوثي في الجامعة.



وطالب "الكيان الحوثي" في مذكرته ـ أطلع يمن شباب نت عليها ـ بمنع اشتراك الطلاب والطالبات في بحوث التخرج أو مشاريع المقررات، بذريعة محاربة ما سماه "الاختلاط وانتشار الفوضى والفساد الأخلاقي".



يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية عمدت خلال السنوات الماضية إلى تشكيل كيانات طلابية موالية لها بإشراف مباشر من جهاز الأمن والمخابرات، تهدف إلى قمع الحريات والتضييق على الطلاب والطالبات، ومحاولة استقطابهم للعمل لصالحها كمجندين أو مخبرين.

