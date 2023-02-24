شكرا لبحثكم عن خبر جامعة عدن تمنح الباحث " هيثم جواس " درجة الدكتوراه الأكاديمية بامتياز مع مرتبة الشرف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

شهدت قاعة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة عدن بمدينة الشعب صباح اليوم الخميس المناقشة العلنية لأطروحة الدكتوراة للباحث هيثم قاسم حسين جواس، والموسومة بـ :" أثر تقلبات سعر الصرف على الموازنة العامة في الجمهورية اليمنية للفترة من ( 2001 - 2020)"٠

ومنحت لجنة المناقشة والحكم المكونة من الاساتذة التالية اسمائهم: أ. مشارك. د/ محمد سعيد كمبش مشرفا علميًا - عضوًا جامعة عدن. أ. د/ أحمد محمد مقبل مناقشًا داخليًا- رئيسًا جامعة عدن. أ. مشارك . د/ محمد صالح الكسادي مناقشًا خارجيًا- عضوًا جامعة حضرموت. درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

ونالت رسالة الباحث اعجاب وتشجيع كبير من لجنة المناقشة حيث انها ناقشت مشكلة يعاني منها البلد

برزت أهمية هذه الدراسة في معرفة الآثار المتعددة التي تتركها تقلبات سعر الصرف على الموازنة العامة، لكون هذه الآثار لم تلق اهتمامًا مقارنة بما لاقته آثار الموازنة العامة على سعر الصرف من اهتمام كبير، والذي يرجع إلى المكانة التي تمتعت بها الموازنة العامة؛ باعتبارها أبرز أدوات السياسة الاقتصادية للدولة بلا منازع منذُ ظهور الفكر "الكنزي" حتى وقت قريب؛ الأمر الذي جعل منها دائمًا المتغير المستقل الذي يؤثر على بقية المتغيرات الاقتصادية وليس العكس.

حيث اتجهت جهود التنمية في الجمهورية اليمنية منذُ بدايتها الأوّلى نحو الاعتماد على الموازنة العامة كأداة هامة لتنفيذ أهدافها المرجوة اقتصاديًا واجتماعيًا، ونظرًا لتزايد النفقات العامة بمعدلات أكبر من الإيرادات العامة كان العجز يموّل بإصدارات نقدية على هيئة سلفيات من البنك المركزي، وبالاقتراض من الخارج، ولكن مع تزايد العجز في الموازنة العامة لجأت الحكومة اليمنية منذُ منتصف 1995م، إلى تعويم سعر الصرف (تخفيض قيمة الريال)، ورفع الدعم عن السلع الأساسية والبدء في خصخصة المؤسسات العامة وتحرير التجارة الخارجية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، الذي يدعمه صندوق النقد والبنك الدوليين، على أساس أن تحرير سعر الصرف أصبح أحدى وسائل تمويل عجز الموازنة العامة.

حيث يعدُّ ذلك أمرًا مقبولًا وأكثر مرونة من بقية الإيرادات طالما أنه سيساعد على تنمية الصادرات وزيادة قيمة الإيرادات العامة من ناحية، ويعمل على ترشيد الواردات وإنعاش الاقتصاد الوطني، وتقليص النفقات والتحويلات من ناحية أخرى، غير أن الحال في الجمهورية اليمنية جنح نحو تفاقم عجز الموازنة العامة واختلال ميزان المدفوعات وتراجع نمو قطاعات الإنتاج الحقيقي، وارتفاع المستوى العام للأسعار، ولكون المتغيرات الاقتصادية الكلية متبادلة التأثير تجاه بعضها يمكن القول : إن التغييرات السابقة تنعكس على الموازنة العامة، لكن هل يمكن لتخفيض قيمة الريال اليمني أو انخفاضه (التعويم المدار والحر لسعر الصرف) أن يسهم في الحد من عجز الموازنة؟ وإلى أيّ مدى يمكن ذلك؟ وهل طريق إصلاح عجز الموازنة يمر عبر تحرير سعر الصرف أم هناك طرائق أخرى بالإمكان اتباعها؟ ولذا تكمن أهمية الدراسة في تتبع أثر تقلبات سعر الصرف على الموازنة العامة في الجمهورية اليمنية؛ للحد من تفاقم عجز الموازنة العامة وفي الوقت نفسه إيقاف تدهور قيمة الريال.

وهدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات سعر الصرف والتطورات المرافقة لتقلباته، وتحديد أبرز العوامل المؤثرة على سعر الصرف في الجمهورية اليمنية وكذلك توضيح أهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتقلبات سعر الصرف.

واستعرض الباحث خلال الدراسة مسار الموازنة العامة وهيكل مكوناتها وتحليل تطورها خلال مّدة الدراسة، وعمل الباحث على تحليل وتقدير أثر تقلبات سعر الصرف على الموازنة العامة في الجمهورية اليمنية خلال مدة الدراسة، من خلال تطبيق النماذج الاقتصادية والرياضية والقياسية. ويعد الباحث هيثم جواس من اوائل جامعة عدن في كافة البرامج واحد الكوادر الشبابية الجنوبية، ويعمل محاضرا في قسم المالية والمصارف بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

ويعد الباحث هيثم جواس وأحدًا من الكوادر الشبابية ويعمل أستاذ المالية والمصارف بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة عدن، كما انه عمل كـ مستشار مالي واقتصادي مع عدد من المؤسسات الريادية، قدم عدد من الابحاث العلمية في مجال الاقتصاد، وتركزت جل بحوثة على قيمة العملية المحلية واثار تقلبات اسعار الصرف وكذلك الحلول المستدامة لهذه الازمة التي مزقت اقتصاد الوطن وضاعفت معاناة المواطن.