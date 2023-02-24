شكرا لبحثكم عن خبر تحضيرات بالمكلا لعقد ورشة عمل حول رؤية حضرموت في دستور الدولة الجنوبية الفدرالية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تنظمها كتلة حلف وجامع حضرموت ‘‘

المكلا / خاص

عقدت اللجنة التحضيرية لورشة عمل "الإسهام في وضع رؤية حضرموت في إعداد وصياغة المبادئ والأسس العامة في دستور الدولة الجنوبية الفدرالية المستقلة بما يضمن لحضرموت حقها في التمثيل العادل المستحق"، اجتماعها الثاني برئاسة رئيس كتلة حلف وجامع حضرموت من اجل حضرموت والجنوب رئيس اللجنة التحضيرية المقدم سالم مبارك بن سميدع وأعضاء اللجنة بمقر الكتلة بمدينة المكلا.

وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس الكتلة على أهمية عقد الورشة التي تأتي في صميم عمل ونشاط الكتلة الهادف لتحقيق رؤية استراتيجية تسهم في البناء والتأسيس الحقيقي والواضح للمرحلة القادمة تشارك في وضعها كافة الجهات في حضرموت استكمالا لعمل ونشاط الورشة السابقة التي تم تنظيمها بمشاركة ممثلين عن كافة الأطياف والمكونات الحضرمية من أجل الإسهام في تقديم رؤية مستقبلية تضمن لحضرموت حقها في التمثيل العادل المستحق خلال المرحلة القادمة.

وأقرت اللجنة في اجتماعها تحديد يوم الـ18 من شهر مارس القادم موعداً لعقد الورشة التي ستقدم خلالها عدد من أوراق العمل من قبل متخصصين في الجوانب السياسية والإقتصادية والإدارية والأمنية والعسكرية والقضائية والإجتماعية ومشاركة عن أصحاب المهجر و تتخللها مداخلات وتعقيبات من قبل المشاركين فيها للخروج برؤية متفق عليها.