شكرا لبحثكم عن خبر الفنان اليمني أيوب طارش يناشد الجهات القضائية والجهات الأخرى بتنفيذ أحكام صدرت لصالحه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

صنعاء : خاص

ناشد الفنان أيوب طارش عبسي قضاء التنفيذ في المحكمة التجارية وكافة الجهات ذات العلاقة في وزارة الثقافة ووزارة الاتصالات ممثلة بشركات الاتصالات الوطنية والشركات الوسيطة بالإسراع بتنفيذ الأحكام التي صدرت ضد شركة جراند تكنولوجي ممثلة ب سامح محمد سيف ثابت الأديمي.

وطالب بيان صادر عن مكتبه بالزام هذه الشركات الصادرة ضدها الأحكام القضائية باحترام شرع الله والقضاء وعدم المماطلة بالتنفيذ .

وجدد البيان شكره للقضاء اليمني ممثلاً بالشعبة الاستئنافية التجارية الأولى التي أصدرت حكماً يوم الثلاثاء الماضي 21 فبراير 2023م الموافق 1 شعبان 1444 هجرية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة التجارية الابتدائية الذي كانت قد أصدرته في 27 شعبان 1443 هجرية الموافق 30 مارس 2022م ضد شركة جراند تكنولوجي ممثلة ب سامح محمد سيف ثابت الأديمي بثبوت انتهاء جميع العقود والتراخيص والتفويضات مع شركة جراند تكنولوجي ومع جميع الشركات والشبكات والمؤسسات والموزعين لأعمال الفنان أيوب طارش عبسي التي كانت تتعامل معها من الباطن .

ويذكر أن شركة جراند تكنولوجي تحتجز كافة العوائد المالية وترفض تقديم اي حسابات أو مخالصات وفق ما نص عليه العقد المنتهي في 10 أكتوبر 2019 م وحتى هذه اللحظة .

وتمنى البيان من الجهات ذات العلاقة التجاوب مع النداء ووقف أي تراخيص لأي شركة لم تلتزم بذلك .