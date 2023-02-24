صنعاء.. وفاة أسرة كاملة اختناقاً بدخان مدفأة داخل منزلها في مذبح

المنامة - ياسر ابراهيم - عثر مواطنون في حي "مذبح" شمال العاصمة صنعاء، على أفراد أسرة كاملة، متوفين داخل منزلهم، بدخان ناتج عن مدفأة.



وقالت مصادر إعلامية، إن أسرة "بندر طاهر سعيد الشرعبي"، المكونة من زوجته وأولاده، دون ذكر عددهم، لقت حتفها داخل منزلها، بعد أن اختنقت بالدخان المنبعث من المدفأة.



ولفتت أن الاختناق ناتج عن المدفأة التي تعمل بالفحم، وأن الأسرة تستخدمها أثناء النوم.



وشهدت صنعاء حوادث مشابهة، ومتكررة، في ظل غياب الوعي والتوعية بمخاطر عوادم الدراجات النارية أو المولدات الكهربائية والدفايات وأدوات السلامة والأمان والإجراءات الاحترازية اللازمة.

