مؤسسة موانئ عدن توجه تحذيرا لشركات الملاحة المحلية المتوجهة إلى الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - وجهت مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية تحذيرات شديدة اللهجة إلى شركات الملاحة المحلية، التي خضعت لقرارات مليشيا الحوثي التوجه قسرا إلى موانئ الحديدة.



وحصل "يمن شباب نت" على نسخة من رسالة تحذيرية شديدة صادرة بتاريخ 22 فبراير، وجهتها مؤسسة موانئ عدن إلى شركة الشرق الأوسط للملاحة إحدى الشركات التي عبرت عن خضوعها لقرارات مليشيا الحوثي.



وأشار مضمون الخطاب من مؤسسة موانئ خليج عدن، إلى أسف المؤسسة من خضوع شركة الشرق الأوسط، لمليشيا الحوثي.



كما حذرت المؤسسة بشكل واضح وصريح الشركة الملاحية، وأي شركة أخرى، من التوجه إلى موانئ الحديدة، واعتباره خروجا عن الإجراءات المنظمة للحكومة الشرعية.



وتوعدت المؤسسة شركة الشرق الأوسط بوضعها ضمن القوائم السوداء، وحظر نشاطها في كل موانئ اليمن، وإلغاء تصاريح العمل الخاصة بها.





وفي وقت سابق اليوم، شددت الحكومة اليمنية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.



كما أكدت عزمها اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع أي تجاوزات او مخالفات للقوانين والآليات المحلية والدولية بما في ذلك التخاطب مع الدول وجهات التصدير التي يتم استيراد البضائع والسلع منها بالمخالفة للإجراءات المتبعة.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطوات تقوم بها الحكومة لمواجهة القرارات الحوثية الهادفة إلى تحويل السفن بالقوة إلى موانئ الحديدة الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

