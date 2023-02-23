كتسحت سما المصري .. منة شلبي تخلع رداء الخجل وتعترف لم أستطع أن أقاوم غريزتي في أحد المشاهد وأكملت متعتي حتى النهاية ..اتفرج

فنون - ياسمين التهامي - رغم مرور 19 عاما على عرض فيلم الساحر إلا أنه لا يزال من العلامات الفارقة في السينما، وفيه كان الظهور الأول للفنانة المتألقة منة شلبي وأجرأ أدوارها على الاطلاق.

وكشفت الفنانة الشابة منة شلبي عن الموقف الذي أصاب والدتها بعد معرفتها بالمشهد الساخن الذي قدمته في فيلم الساحر حيث انهارت غريزتها أمام قبلات عشيقها ولم تستطع أن تتمالك نفسها، ضمن أحداث الفيلم الشهير للمخرج الراحل رضوان الكاشف.

وقالت منة شلبي في حوار سابق لها عن فيلم الساحر: "ماما لطمت" عندما علمت أن زميلي سري النجار قبلني في أحد مشاهد فيلم الساحر، وكان محمود عبد العزيز يطمئنها بأنها قبلات تمثيل وأنها على الوجنات إلى أن شاهدت الفيلم، ورأت هذه المشاهد ولطمت خديها وقالت حجتي ضاعت، وطبعاً أنا كنت صغيرة وكان يوما صعبا جدا في حياتي".

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