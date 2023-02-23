من خلال تحويلات نقدية.. بريطانيا تعلن عن دعم جديد للأمن الغذائي في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت المملكة المتحدة عن دعم بريطاني جديد للأمن الغذائي لليمن، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة أسعار الغذاء والوقود.



ووفق بيان صحفي لمكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، "ستدعم المملكة المتحدة بشكل مباشر ما يصل إلى 40 ألف يمني شهريًا للتخفيف من الجوع والفقر كجزء من حزمة جديدة من دعم الأمن الغذائي أعلنها الوزير أندرو ميتشل اليوم".



وخلال زيارة للأردن، وقع الوزير اتفاقية إطلاق تحالف برايتلي، وهو شراكة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية لتقديم برنامج الأمن الغذائي الرائد للمملكة المتحدة في اليمن.



حيث ستسخر الشراكة الخبرات والوصول إلى المنظمات غير الحكومية التي يمكن أن توفرها وستجعل اليمنيين في قلب عملية صنع القرار، وفق البيان.



وأشار برنامج الغذاء العالمي في ديسمبر الماضي، أدى الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن من خلال رفع أسعار المواد الغذائية.



وقال البيان" تواصل المملكة المتحدة العمل مع شركائنا لتمديد الهدنة في اليمن وتعزيز الحوار الجاد حول إنهاء الصراع إلى الأبد."



ويتكون اتحاد برايتلي من منظمات غير حكومية وسيعمل مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ومن خلالها لتقديم تحويلات نقدية لما يصل إلى 40 ألف يمني شهريًا.



حيث أثبت التوفير المتزامن للدعم النقدي وسبل العيش أنه نهج فعال لبناء القدرة على الصمود وتمكين الأسر من الهروب من الفقر.



في هذه السنة المالية، تساعد المملكة المتحدة بالفعل في إطعام 200 ألف شخص شهريًا في اليمن، وتوفر الرعاية الصحية المنقذة للحياة لنحو 800 ألف امرأة وطفل، وتعالج 85 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.



ويأتي الإعلان عن دعم جديد في ختام زيارة شملت ثلاث دول إلى تركيا والسعودية والأردن.

