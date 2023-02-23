ميدل ايست: ضحايا التعذيب في اليمن يرفعون دعوى ضد "شركة توتال" أمام محكمة فرنسية

المنامة - ياسر ابراهيم - رفع محامو رجلين يُزعم أنهما احتجزا سرا ثم تعرضا للتعذيب على يد القوات الإماراتية في منشأة للغاز في اليمن؛ دعوى قضائية ضد شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنرجي، وفق موقع ميدل ايست آي البريطاني.



وأضافوا أن الشركة الفرنسية هي أكبر مساهم في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي تدير مصنع بلحاف للغاز المسال في محافظة شبوة الجنوبية حيث تم نقل الرجلين في 2018 و 2019.



في الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل في باريس يوم الأربعاء، قال المحامون إن "شركة توتال فشلت في تحديد ومنع انتهاكات حقوق الإنسان كما يقتضي القانون الفرنسي لعام 2017".



ويجب على الشركات الفرنسية الكبيرة بموجب القانون أن تنشر خطة سنوية لتحديد وتخفيف الآثار على حقوق الإنسان والبيئة، الناجمة عن عملها أو تلك الخاصة بفروعها.



وقال أليكسيس تيري، المستشار القانوني لمجموعة MENA لحقوق الإنسان ومقرها جنيف والتي تمثل الضحايا "يجب على توتال تحمل المسؤولية عن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الإماراتية في بلحاف".



وأضاف تيري إنه من "المخيب ٍللآمال" استمرار الشركة في استبعاد المصنع من خطة اليقظة "على الرغم من إبلاغها بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الموقع في مناسبات متعددة".



الإساءات المتكررة



توقف الإنتاج في المصنع في أوائل عام 2015، مع انتشار الحرب في البلاد وبدء القتال حول الموقع.



في مارس / آذار 2017، صادرت الحكومة اليمنية بعض المرافق لقوات التحالف الداعمة للحكومة والتي سيطرت عليها القوات الإماراتية.



منذ ذلك الحين، أبلغ مراقبو حقوق الإنسان والصحفيون عن انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان في الموقع. في عام 2019، حددت الأمم المتحدة المصنع كجزء من شبكة أوسع من مرافق الاحتجاز في الجنوب حيث تُرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت شركة توتال انيرجيز على موقعها الإلكتروني في عام 2019 إنها لا تملك حصة مسيطرة في المصنع، و"لا تتدخل بشكل مباشر".



وأضافت الشركة في ذلك الوقت: "ليس لدى شركة توتال أي معلومات محددة حول كيفية استخدام التحالف للمناطق المطلوبة".



منذ ذلك الحين، قالت لمجموعة MENA لحقوق الإنسان إنها أرسلت إشعارًا رسميًا إلى الشركة يشرح بالتفصيل الانتهاكات.



ردت الشركة، وفقًا للمحامين، بأنها "غير ملزمة بالتزامات العناية الواجبة في المصنع لأنها لا تسيطر على الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال".



هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تقديم الشركة إلى المحكمة بشأن قانون العناية الواجبة فيما يتعلق بادعاءات حقوق الإنسان.



في عام 2019، رفعت ست منظمات مجتمع مدني دعوى قضائية تتهم الشركة بالفشل في معالجة المخاطر التي يتعرض لها السكان المحليون من مشروع نفطي في أوغندا. ونفت توتال هذه المزاعم ولاتزال القضية جارية.



وقال لويس كوفلارد، وهو محام ثان يمثل الرجلين، إن القضية الأخيرة "توضح بوضوح استراتيجية متعددة الجنسيات للتخلي عن المسؤولية القانونية عندما يتم الكشف عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وربطها بالأنشطة أو البنية التحتية للشركات التابعة لها".

