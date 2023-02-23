شكرا لبحثكم عن خبر بالشراكة مع قطاع التدريب والتأهيل للإعلام الجنوبي.... كلية الإعلام تنظم دورة تدريبية حول "كتابة القصة الصحفية الأنسانية" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/ زين الكلدي

نظمت كلية الإعلام جامعة عدن صباح اليوم دورة تدريبية عن "كتابة القصة الصحفية الإنسانية" في العاصمة عدن بالشراكة مع قطاع التدريب والتأهيل للهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي ضمن فعاليات الأسبوع الإعلامي العلمي الأول للكلية.

ورحب الأستاذ نجيب مقبل في قطاع التدريب والتأهيل بعميد كلية الإعلام والطلاب الحاضرين نيابة عن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي الأستاذ علي الكثيري ورئيس قطاع التدريب والتأهيل الدكتور عبد الله الحو، مؤكدٱ أن قطاع التدريب والتأهيل مفتوح للجميع من أجل تأهيل وتدريب كوادر إعلامية تواكب تطورات العصر.

ومن جانبه أوضح عميد كلية الإعلام أ.م محمد علي ناصر بإن الدورة التدريبية تأتي ضمن فعاليات الأسبوع الإعلامي العلمي للكلية، مضيفٱ إلى تأهيل واكتساب طلاب الإعلام مهارات صحفية واسعة من أجل متطلبات سوق العمل الإعلامي.

وأشار الأستاذ عبد الرحمن أنيس محاضر الدورة إلى أن القصة القصيرة تنتمي إلى فئة التقرير الصحفي، مضيفا بإن القصة الصحفية الإنسانية تحظى بأهتمام كبير في مجال الإعلام على مستوى العالم.

وأضاف أنيس: "في ظل المنافسة الشرسة بين الصحافة المطبوعة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية أصبحت الحاجة الماسة لكتابة القصة للتطور الكتابة الصحفية من أجل سد النقص الناجم عن عدم وجود مؤثرات كالصوت والحركة المتوفرة في الوسائل الأخرى".

وتناول طلاب الإعلام في الدورة التدريبية مفهوم القصة الصحفية الإنسانية بشكل واسع وكيفية كتابتها بداية من العنوان وانتهاء بالخاتمة، وعرض في الدورة التدريبية نماذج للقصص الصحفية الإنسانية.

وتستمر كلية الإعلام في فعاليات الأسبوع الإعلامي العلمي لليوم الخامس على التوالي.