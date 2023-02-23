شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللجنة الوطنية للتحقيق تعاين الوضع اللاإنساني لـ 868 سجينا بالسجن المركزي بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق زيارة إلى مبنى وأقسام السجن المركزي بتعز للاطلاع على أوضاع السجناء والمحتجزين وتقييم أوضاعهم القانونية والمساعدة في وضع الحلول والتدخلات.

وخلال لقائها مع مدير السجن المركزي في تعز العقيد عصام الكامل؛ دعى الاخير الحكومة إلى توفير احتياجات السجناء الغذائية والدوائية ومستلزمات الوقود والنقل من خلال اعتماد ميزانية شهرية تستوعب متطلبات عشرات السجناء والمحتجزين الذين يصل متوسط عددهم في سجن تعز إلى الف سجين ومحتجز، ومناشدته لجميع الجهات العاملة في مجال حماية حقوق السجناء والمحتجزين إلى تقديم التدخل لخفض المعاناة الشديدة التي يعيشها السجناء والمحتجزين خاصة في الغذاء والماء والدواء.

كما استمع عضو اللجنة الوطنية للتحقيق اشراق المقطري ورئيس نيابة تعز محمد سلطان ورئيس نيابة البحث والسجون خليل علي، لعدد من المحتجزين وشرح أوضاعهم القانونية ومطالبهم في الإسراع بالتقاضي وتفعيل الافراجات بالضمان، والاكتفاء بثلاثة ارباع المدة، ومراجعة ملفات المحتجزين، خاصة من يقبعون في السجن منذ سنوات على ذمة الجزائية المتخصصة والذي وصل عددهم إلى (86) محتجز، وكذلك عدد(40) محتجز على ذمة القضاء العسكري.

كما دونت اللجنة الوطنية للتحقيق مناشدات ومطالب السجناء والمحتجزين بإنقاذهم من حالة الجوع، وانتشار الامراض المختلفة وعدم حصولهم على الرعاية الطبية، في ظل الازدحام الكبير في السجن الذي يتواجد فيه حاليا (868) محتجز وسجين في حين سعته الفعلية لا تزيد عن 450 شخص، واضطرار العشرات للنوم بالممرات الغير متوائمة مع كرامة وسلامة السجين والمحتجز المكفولة في القانون اليمني وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن.

وقد لاحظت اللجنة أثناء معاينتها للأقسام والعنابر والغرف ومطبخ السجن، حالة الجوع الكبير وسوء التغذية الذي يعاني منها السجناء والمحتجزين، واعتماد اغلبهم على زوارهم للحصول على الطعام، وانتشار الأمراض المختلفه والحميات بين السجناء والمحتجزين، وشحة إمكانيات متطلبات المطبخ من المواد الأساسية.

