نسرين طافش تلعب التنس بالمايوه وصدرها ظهر وهي بتنط على البحر : شباب الساحل شافوا القشطة ببلاش

فنون - كتب ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة نسرين طافش من أحدث ظهور لها، على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي عبر “انستجرام”.

حيث ظهرت برفقة زوجها وهما يلعبان التنس على الشاطئ بالمايوهات، مما أثار استياء الجمهور وقامت بحذف الصور على الفور ولم ترد على التعليقات من قبل متابعيها.وحذف شريف شرقاوي زوج نسرين طافش صورهما من حسابه على إنستجرام، بعدما نفى انفصالهما خلال الأيام الماضية من خلال ستوري “إنستجرام”.

حيث نفى الدكتور شريف شرقاوي، زوج الفنانة نسرين طافش، ما تردد بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة السورية نسرين طافش.

وكتب عبر حسابه علي انستجرام: “نسرين طافش زوجتي وست الستات، نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها، من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية، واستخدام طاقاتهم فيما يفيدكم”.

كما قام شرقاوي، بنشر مقطع فيديو لهما، وكتب: «الطفل الداخلي المطمئن = السلام الداخلي .. داخل كل منا طفل داخلي له وجهان يظهران في المواقف الصعبة أحدهما مبتهج يحتاج للعلب والمرح والآخر خائف حزين وغاضب بحاجة للعطف والاحتواء وكلاهما بحاجة التقبل، والحب كي يشعران بالأمان، عندها فقط سيظهر الشخص الناضج بداخلك ليتعامل مع المشاعر بحكمة و توجيه متزن و متناغم لتصل لمرحلة تسمى بـ ( السلام الداخلي )»