مشهورة سناب شات في السعودية تتحدى سما المصري عارية و تستفز السعوديات بما قالته وتؤكد: سيذكرني التاريخ

فنون - كتب امير التهامي - أثارت عارضة الأزياء السعودية مودل آش الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لها تتحدث فيه عن جمالها وأنوثتها وكيف يغير منها النساء في العالم.

وعبر مقطع فيديو نشرته السعودية مودل آش عبر حسابها الرسمي بتطبيق سناب شات قالت متغزله في نفسها:"أيوه ناس كثيرة يموتون بالغيرة من جمالي وأنثوتي، لأن ما كثير شافوا بنت سعودية بهالجمال، وأنا أصلا أجمل سعودية، ملكة جمال السعودية ما حد قبلي ولا حد بعدي، ولا حد بيجي بعدي، أنا شئ ما راح يكرره التاريخ جمالي وأنوثتي راح يتذكره كتب والتاريخ كله".

وأضافت مودل آش قائلة":أنا أجمل امرأة في عالمكم أيها البشر أنا أجمل مخلوقظن شوفوا جمالي الناس تراني من الشاشة تتحسن نفستها يتعدل مزاجها، يروقون وهم رايحين للدوام أسوء مكان ليش لأن أنا هرمون السعادة أغلب الشباب أذ مش كل الشباب يحبوني فحرام بعض الناقصات مو البنات الواثقات في نفسهم لا يحبوني".

من هي مودل آش السعودية؟

يشار إلى أن المودل السعودية آش، شهيرة بمقاطع الفيديو والتي تدعي فيها بأنها أجمل فتاة في الخليج.

الفتاة الملقبة بـ Ash هي فتاة سعودية من أب سعودي وأم سعودية، تبرأ منها والديها وتم طردها إلى خارج المملكة العربية السعودية، وتقيم في الولايات المتحدة، غير متزوجه، عمرها لم يتجاوز عقد العشرينات.

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وتشير بعض المصادر بأن أسمها أشجان حمود، تمتلك حساب انستغرام يتابعها الآلاف، وهي من مشاهير السوشيال ميديا، وتنشر مقاطع فيديو جريئة عبر حسابها سناب شات ويتابعها قرابة المليون متابع.

الشابة السعودية Ash استطاعت ان تكون من نفسها مودل شهيرة من خلال نشرها مقاطع الفيديو على سناب شات والذي يثير الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز هذه المقاطع ظهورها بملابس فاضحة تدعوا إلى تعدد الأزواج والتي أظهرت رغبتها بالزواج من خمسة أشخاص، وقالت : "أنا لو علي ما أتزوج واحد أتزوج خمسة، إماراتي وعماني وكويتي قطري.. يعني شيء حلو ان عندكم تعدد يعني استغلوا الفرصة".