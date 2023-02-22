شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول في شبوة يغادر منصبه ويقوم بهذا العمل الفريد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الشاب احمد سالم فرج نائب مدير مؤسسة المياه في عاصمة شبوة بيان اخلاء عهده وبراءة ذمته بعد مغادرة منصبه.

وفي المنشور تاكيد على تسليم المنصب وكل ما كان بحوزته من اشياء تخص المؤسسة ، خصوصاً سيارة هايلوكس.

الموقف رغم أنه طبيعي ، لكنه بدى نادر الحدوث في واقع البلطجة المعاش اليوم وجعل الشاب احمد سالم فرج محل تقدير وأعجاب الجميع.