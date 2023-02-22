شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن ينعش جهاز محو الامية ب40 معلم شهريا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص / عدن

اطّلع وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس من الدكتور عصام المقبلي مدير عام فرع جهاز محو الأمية بعدن، الاشكاليات التي يواجها الجهاز وسُبل معالجتها .

ووجه لملس، خلال لقائه الدكتور المقبلي اليوم الأربعاء، بتوفير 40 معلما ومعلمة، بواقع 5 معلمين في كل مديرية، تتكفل المحافظة بنفقاتهم الشهرية، إلى حين وضع حلول ومعالجة فعلية وجذرية لهم.

واستمع لملس من المقبلي إلى شرح بشأن اشكاليات محو الأمية والمتعاقدين، واحتياجات ومتطلبات جهاز محو الأمية في العاصمة عدن، والخطة والبرنامج المعد لحل ومعالجة قضايا الجهاز وتطوير وتحسين واقعه خلال الفترة المقبلة.