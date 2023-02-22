تشمل مصفاة للنفط.. حكومة اليمن تعلن التوقيع على عقود تنفيذ ثلاثة مشاريع استراتيجية بحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، التوقيع على عقود تنفيذ ثلاثة مشاريع استراتيجية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد عبر شركات إماراتية متخصصة.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "وقع وزيرا الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي على عقود تنفيذ ثلاثة مشاريع خدمية وتنموية في محافظة حضرموت عبر شركات متخصصة في الإمارات".



وجرى التوقيع على العقود بحضور وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، ومحافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي.



وتشمل العقود "إنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز بطاقة توليدية تبلغ (150) ميجا، وإنشاء مصفاة للنفط الخام بطاقة (25) ألف برميل يومياً وخزانات ومنطقة حرة، وإنشاء وحدة للغاز المنزلي في منطقة المسيلة".



وعقب التوقيع أشاد وزيرا النفط والكهرباء بدور دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لمختلف القطاعات الخدمية والتنموية وكذا جهودها الإغاثية في مختلف المحافظات اليمنية المحررة.



ولفتا إلى أن المشاريع التي جرى توقيع عقد تنفيذها اليوم ستسهم بشكل كبير في تحسين خدمة الكهرباء بالمحافظة وتغطية احتياجات حضرموت والمحافظات المجاورة من الغاز المنزلي .



بدوره أكد محافظ حضرموت على أهمية هذه المشاريع الاستراتيجية في تنمية المحافظة وتحسين خدماتها، منوهاً بالدعم الإماراتي المستمر لتنمية مختلف القطاعات الخدمية والتنموية في المحافظة .

