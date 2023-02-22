اليمن يعلن استرداد 77 قطعة أثرية ومخطوطة مهربة من الولايات المتحدة الأمريكية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السفارة اليمنية في واشنطن، الأربعاء، استرداد 77 قطعة أثرية ومخطوطة قرآنية من الولايات المتحدة الأمريكية.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أقيم حفل التسليم بحضور مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الأمن الوطني ووزارة العدل ووكالات الأجهزة الأمنية المختصة".



وخلال الحفل ثمن سفير اليمن في واشنطن السفير محمد الحضرمي، جهود الأجهزة الأمنية الأمريكية التي قامت بضبط هذه الأثار اليمنية القديمة وإعادتها لحكومة بلادنا.



وقال الحضرمي إن "التراث اليمني والآثار اليمنية تعرضت للسرقة والنهب والتهريب من قبل المنظمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة ومليشيا الحوثي الانقلابية".



وأشار إلى أن عددا من المتاحف اليمنية تعرضت للسطو بعد الانقلاب الحوثي الغاشم على الدولة.



وأضاف "أن بلادنا ونظراً للأوضاع الحالية بسبب الانقلاب الحوثي على الدولة ومن أجل رفع الوعي والترويج للتراث اليمني في الأوساط الأمريكية، قررت اعارة هذه الآثار لمتحف السميثسونيان الشهير في قلب العاصمة الأمريكية واشنطن".



ولفت إلى أن اتفاقية الإعارة الموقعة بين السفارة والمتحف نصت على قيام المتحف بحماية وحفظ هذه الآثار ودراستها والترويج لها وإعادتها للحكومة اليمنية متى ما قررت ذلك.



وشملت الاتفاقية إعارة 65 وجه حجري يعود عمرها للألفية الأولى قبل الميلاد، وصحن برونزي من القرن الثالث الميلادي، وعدد 11 مخطوطة قرآنية قديمة يعود عمرها للقرن الثامن الميلادي والتي تم اكتشافها في عام 1972 بالجامع الكبير بصنعاء.



من جانبه أكد المبعوث الأمريكي لليمن تيموثي لندر كينغ، استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية والشعب اليمني بما في ذلك حماية التراث والإرث اليمني العريق.



بدوره أشاد مدير متحف السميثسونيان للفنون الاسيوية تشيس روبنسن، بعقد اتفاقية الإعارة، مؤكداً حرص المتحف للحفاظ على هذه الاثار، ودراستها وعرض بعضها على الجمهور للتعريف بالعراقة والتراث اليمني.

