شكرا لبحثكم عن خبر الوزير السقطري يصدر مجموعة من القرارات في هيئة المصائد السمكية في خليج عدن و مصنع المكلا لتعليب الاسماك (الغويزي) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/إعلام الوزارة

أصدر معالي وزير الزراعة والري و الثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، حزمة من قرارات التكليّف الجديدة في الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، و مصنع المكلا لتعليب الاسماك (الغويزي)في إطار حرصه الشديد على تعزيز العمل المؤسسي، وجهوده الحثيثة للنهوض بعمل الوزارة والهيئات التابعة لها، و تطوير أداءها.

ونصت القرارات، بعد الديباجة، على تكليّف التالية اسماءهم وفقا للمناصب قرين كل اسم كالتالي :

1- قرار وزاري رقم (7) لعام 2023م بتكليّف الأخ /د. عبدالسلام احمد علي، رئيسا للهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن .

2- قرار وزاري رقم (8) لعام 2023م بتكليّف الأخ / م. ناصر عبدالله النسي مستشار الوزارة لشؤون الهيئات والمصائد السمكية.

3 - قرار وزاري رقم (9) لعام 2023م بتكليّف الاخ /م.عثمان عبدالله محمد ابراهيم مديرا عاما للإدارة العامة للمصائد السمكية في الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن.

4 - قرار وزاري رقم (10) لعام 2023م بتكليّف الأخ / احمد علي الحمزة مديرا عاما للإدارة العامة للتخطيط والتنمية في الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن.

5- قرار وزاري رقم (11) لعام 2023م بتكليّف / م. مكافح عبدالله مفتاح مديرا عاما للإدارة العامة للموانئ و مراكز الإنزال السمكية في الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن.

و قرارات وزارية (12,13,14) لسنة 2023 م بتكليف كل من الآتي اسمائهم

مستشاري للهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن

1- نائل سعيد احمد السروري

2-احمد عبدالله المجعلي

3-عبدالله احمد الرعد

كما أصدر معالي الوزير قرار وزاري رقم (15) لسنة 2023م بتكليف المهندس محمد صالح اليزيدي نائب لرئيس مجلس اداره مصنع المكلا لتعليب الاسماك الغويزي

- قرار وزاري رقم (16) لسنة 2023م

بتكليف المهندس عبد القادر حسين علي بن شيخ ابو بكر مديرا عاما للشؤون الفنيه بمصنع المكلا لتعليب الاسماك الغويزي

تأتي هذه القرارات في ظل الإجراءات التي يتخذها الوزير السقطري وجهوده الحثيثة لتنظيم الوزارة وتفعيل قطاعاتها واداراتها، و ذلك ظمن إطار مساعيه لتحسين جودة العمل والارتقاء به، مبديا حرصا شديد على النهوض بالوزارة، وتفعيل عملها وتطويره وتسخير كل الامكانيات المتاحة لتحقيق ذلك.