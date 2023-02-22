وزيرا الكهرباء والنفط يوقعان في الإمارات على عقود تنفيذ ثلاثة مشاريع إستراتيجية في حضرموت

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يزيد بن سلمان - شبوة -

أبوظبي - سبأنت

٢٢ فبراير ٢٠٢٣م

وقع وزيرا الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي على عقود تنفيذ ثلاثة مشاريع خدمية وتنموية في محافظة حضرموت عبر شركات متخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، ومحافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي .

وتشمل المشاريع إنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز بطاقة توليدية تبلغ (150) ميجا، وإنشاء مصفاة للنفط الخام بطاقة (25) ألف برميل يومياً وخزانات ومنطقة حرة، وإنشاء وحدة للغاز المنزلي في منطقة المسيلة .

وعقب التوقيع أشاد وزيرا النفط والكهرباء بدور دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لمختلف القطاعات الخدمية والتنموية وكذا جهودها الإغاثية في مختلف المحافظات اليمنية المحررة .. لافتين إلى أن المشاريع التي جرى توقيع عقد تنفيذها اليوم ستسهم بشكل كبير في تحسين خدمة الكهرباء بالمحافظة وتغطية إحتياجات حضرموت والمحافظات المجاورة من الغاز المنزلي .

فيما أكد محافظ حضرموت على أهمية هذه المشاريع الإستراتيجية في تنمية المحافظة وتحسين خدماتها، منوهاً بإلدعم الإماراتي المستمر لتنمية مختلف القطاعات الخدمية والتنموية في المحافظة .

حضر التوقيع سفير اليمن لدى الإمارات، فهد سعيد المنهالي وسفير الامارات لدى اليمن محمد حمد الزعابي .