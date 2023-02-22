مقتل شاب طعناً في متجره وسط مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شاب في مدينة إب، طعناً بسلاح أبيض، (وسط اليمن) في ظل فلتان أمني يضرب مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وقالت مصادر محلية، إن الشاب "هاني أحمد النهمي" قتل طعناً بسلاح أبيض، أثناء عمله في متجر أبيه في شارع تعز بمدينة إب.



وأضافت أن خلافاً نشب بين "النهمي" والجاني الذي استل سلاحاً أبيضا وطعنه في صدره فارق على إثرها الحياة.



وأشارت المصادر إلى أن الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة عقب تنفيذه الجريمة.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي انتشاراً واسعا لجرائم القتل وعمليات السطو والنهب لممتلكات المواطنين.

