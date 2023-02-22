شكرا لبحثكم عن خبر السفير السعودي يتبع الوديعة البنكية بتصريح صحفي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إن توقيع اتفاقية إيداع الوديعة بمليار دولار للبنك المركزي اليمني لدعم مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني الشقيق في كل اليمن بلا تمييز ولا إقصاء.

وأشار إلى أن التوقيع جاء ‏تنفيذاً لتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وأكد ‏بأن هذه الوديعة تأتي استمراراً للدعم السعودي للأشقاء في اليمن، الذي اشتمل على منحة مشتقات نفطية على مرحلتين بمبلغ إجمالي ٦٢٢ مليون دولار، ومشاريع تنموية مختلفة كان آخرها ١٧ مشروعاً تنموياً بمبلغ ٤٠٠ مليون دولار إضافة إلى صندوق مستدام لتوفير المشتقات النفطية للسوق اليمني.