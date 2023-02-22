شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بقيمة مليار دولار.. وديعة سعودية في البنك المركزي اليمني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقّعت السعودية اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار، وقد تم إيداعه بالكامل لدى حساب البنك.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويأتي هذا الدعم امتدادًا لحرص حكومة المملكة، ودعمها المتواصل في مساندة الأشقاء بالجمهورية اليمنية تنمويًا واقتصاديًا، كما يأتي هذا الدعم تأكيدًا من المملكة على وقوفها الدائم مع اليمن حكومةً وشعبًا، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن.

ومن المأمول أن تُسهم هذه الوديعة في تعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية مع صندوق النقد العربي كجهة فنية، ويهدف البرنامج لوضع خارطة طريق واضحة، ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولًا وتلامس احتياجاته، بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

يأتي التوقيع على المليار دولار كدفعة أولى من إجمالي الوديعة النقدية المشتركة البالغة ثلاثة مليارات دولار والمعلنة في إبريل الماضي من قبل السعودية والإمارات.

وكانت الإمارات عززت حساب البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار و102 مليون و500 الف درهم ضمن ذات الوديعة في نوفمبر الماضي.

وأعطى الدعم السعودي والإماراتي للبنك المركزي اليمني دفعة أمل وإنقاذ ومثل رسالة محبة وتضامن مع البلد الغارق في حرب الانقلاب الحوثي منذ 7 أعوام ونصف.

وقدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الشكر للسعودية على تيسير الوديعة للبنك المركزي المقدرة بمليار دولار.

وقال على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه على مدى سنوات الحرب الظالمة التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، تؤكد المملكة قيادة وحكومة وشعبا، رؤيتها المسؤولة تجاه اليمن، والذود عن هويته الوطنية، والعربية، ودعم اقتصاده والتخفيف من معاناة شعبه دون تمييز في مختلف أنحاء البلاد".