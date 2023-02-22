شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصعيد ينذر بالخطر.. الجيش اليمني يصد هجوما بريا حوثيا بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، صد هجوم بري عنيف لمليشيات الحوثي استهدف الجهة الشمالية من محافظة تعز، جنوبي البلاد.

وقال محور تعز العسكري بالجيش اليمني في بيان إن قواته أحبطت هجوما عنيفا، عبر محاولة تسلل، شنته مليشيات الحوثي على جبهة الزنوج شمال مدينة تعز".

وذكر البيان أن الجيش اليمني نجح بعد معارك مع المليشيات في كسر الهجوم الحوثي وتكبيد الانقلابيين خسائر في الأرواح.

كما أوضح البيان أن الجيش اليمني خاض معارك عنيفة في "صالة" شرقًا وجبهتي "عصيفرة" شمالًا و"الضباب" غربًا بالتزامن مع معارك متوسطة الحدة في جبهتي "الاقروض" و"الشقب" جنوب شرق مدينة تعز وجبهة "الأحطوب" في مديرية مقبنة في الريف الغربي للمحافظة.

ويأتي التصعيد الحوثي رغم استمرار الجهود الأممية والدولية الرامية لتمديد الهدنة نحو تسوية سياسية شاملة للحرب الحوثية، حيث يستبق الحوثيون جهود المبعوث الأممي إلى اليمن بتصعيد وتيرة العنف في مختلف جبهات القتال وذلك عبر الهجمات وإطلاق الطائرات دون طيار إيرانية الصنع.

ويهدد تصعيد مليشيات الحوثي بعودة قتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات مراقبين من هذه الخطوات التصعيدية التي تهدد أي مساعي أو جهود أممية ودولية لتحقيق أي تقدم في الملف اليمني.