بعد الإعلان عن وديعة سعودية.. تحسن ملحوظ للعملة الوطنية وسط تحذيرات للمواطنين

المنامة - ياسر ابراهيم - سجل الريال اليمني، مساء الثلاثاء، تحسنا ملحوظا في قيمته مقابل العملات الأجنبية، وذلك بعد ساعات من إعلان وديعة سعودية في البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس بعدن بمبلغ مليار دولار.

وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع البنك المركزي اليمني، أودعت بموجبها مليار دولار في البنك، دعماً للاقتصاد اليمني.

وقالت مصادر مصرفية، إن الريال اليمني شهد تحسنًا في صنعاء وعدن، حيث وصل سعر الدولار الواحد 1150 في التداولات المسائية بعد أن كان 1200 خلال التعاملات المالية الصباحية.

فيما سجل سعر الدولار في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في التداولات الصباحية 555 ريال للدولار الواحد، ووصل في التداولات المسائية مبلغ 550 ريال للدولار الواحد.

وفيما سجل سعر الريال السعودي في مناطق سيطرة الحوثيين 142ريال، للريال السعودي في الفترة المسائية، بعد أن كان في التداولات الصباحية بسعر 144 ريال يمني للريال السعودي الواحد.

وحسب مصادر، فقد أوقفت عدد من شركات الصرافة في صنعاء وعدن، عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية، وسط تحذيرات من بيع المواطنين مدخراتهم جراء هذا التضارب، كون السعر المعلن غير حقيقي ويخضع لرغبات المضاربين في السوق السوداء.

هذا واعتاد مضاربون على التفاعل المتسارع مع أي إعلانات بشأن الوديعة، ورفع سعر الريال أمام العملات بهدف دفع الناس الى بيع مدخراتهم من العملة الصعبة قبل أن يعود سعر الصرف الى مستواه الأعلى في غضون أيام.