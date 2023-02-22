ملامح نزاع جديد بين التجار في صنعاء عقب تحويل السفن قسرًا إلى الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - تعهد عشرات من ناقلي الاسمنت المحلي المحتجزين في جمارك الحوثي الانفصالية عدم تسليم حمولات شاحناتهم إلا بمقابل الخسائر التي تكبدوها.

وتعهد عشرات السائقين في منفذ جمرك عفعر الحوثي الانفصالي بالبيضاء على بيان موحد يحتوي قائمة مطالبهم على أن يدفع التجار تكاليف احتجازهم من قبل الحوثيين في المنفذ منذ ثلاثة أسابيع.

وقال الناقلون إنهم تكبدوا خسائر فادحة جراء حظر الحوثي بيع الاسمنت المحلي في مناطق سيطرته واستبدله باسمنت مورد من الخارج.

وقال مصدر في الغرفة التجارية في أمانة العاصمة إن مطالب الناقلين غير قانونية في إشارة واضحة إلى أن التجار لن يدفعوا غرامات التأخير.

ومنذ أسابيع فرض الحوثي انفصالا اقتصاديا جديدا قد يؤدي إلى تدمير القطاع الخاص في مناطق سيطرته عبر تحديد الاستيراد حصرا من موانئ الحديدة.