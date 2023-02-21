شكرا لبحثكم عن خبر العاصمة تتخذ موقفا داعما للمواطن في العاصمة عدن .. تحذير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت قيادة قوات العاصفة الرئاسية كافة التجار والموزعين وأصحاب المصانع وملاك محلات الصرافة الى الالتزام بالبيع والشراء وفقا لأسعار الصرف الآن وعدم التلاعب بأسعار الصرف او بيع المواد الغذائية للمواطنين بأسعار خيالية . جاء ذلك بعد الإعلان عن وصول المنحة السعودية الى البنك المركزي في العاصمة عدن ، وحرصاً على استفادة المواطنين من هبوط أسعار الصرف ومنع التلاعب باسعار المواد الغذائية وصرف العملات. وقالت القوات أنه يجب على الجميع مراعاة المواطنين الذين يموتون من الجوع والفقر جراء التلاعب بالاسعار وسياسة التجويع الممنهجة. واكدت قيادة قوات العاصفة الرئاسية بأنه سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وسوف يكون هناك رقابة من قبل الصناعة والتجارة والأجهزة الأمنية على الجميع.

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