شكرا لبحثكم عن خبر ماذا قال الرئيس العليمي بعد توقيع الوديعة السعودية ؟ والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - بارك فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء التوقيع على اتفاق تيسير الوديعة السعودية المقدرة بمليار دولار للبنك المركزي، التي ستمثل دفعة قوية للاقتصاد اليمني، واستقرار العملة الوطنية، والتخفيف من وطأة الازمة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية بدعم من النظام الايراني.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تغريدات على موقع تويتر، عن عظيم الشكر، والعرفان والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الامير محمد بن سلمان "اللذين ضربا مثلا في التضامن، والدعم للشعب اليمني، وصولا الى التوقيع هذا اليوم على تيسير الوديعة الكريمة للبنك المركزي".

وقال فخامة الرئيس، "على مدى سنوات الحرب الظالمة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، تؤكد المملكة قيادة وحكومة وشعبا، رؤيتها المسؤولة تجاه اليمن، والذود عن هويته الوطنية، والعربية، ودعم اقتصاده والتخفيف من معاناة شعبه دون تمييز في مختلف انحاء البلاد".

وأثنى الرئيس باسمه واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على كافة الجهود المشتركة من الجانبين اليمني والسعودي "التي اثمرت هذا الاتفاق الهام لدعم الاقتصاد اليمني، واستقرار العملة الوطنية ضمن مسار حافل بالتعاون الواعد، بمافي ذلك برامج التنمية والاعمار، و العديد من المشروعات الخدمية الاستراتيجية" المرتقبة