المجلس الرئاسي: خيار الحرب لازال مطروحا وبقوة.. والوضع القائم لن يستمر إلى ما لا نهاية

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد المجلس الرئاسي اليمني، الثلاثاء، أن خيار الحرب لايزال مطروحا إذا بدّدت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ما بقي من آمال السلام.



جاء ذلك في كلمة لعضو المجلس الرئاسي العميد طارق صالح، خلال تفقده عددًا من معسكرات التدريب التابعة لألوية حراس الجمهورية، ومواقع عسكرية في خطوط التماس في جبهات الساحل الغربي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وقال صالح، إن "استعادة مؤسسات الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء، وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، وحماية قيم الجمهورية وصون حقوق الشعب، سلمًا أو حربًا سيبقى هدفنا الأول والسامي".



وشدد على أن حالة اللا حرب واللا سلم لن تستمر إلى ما لا نهاية وحتمًا سيُوضع لها حدٌّ، وأن الشعب اليمني سيتخذ كل ما بيده من خيارات لاستعادة الدولة، مؤكدًا أن الانتهاكات والجرائم الحوثية بحق المدنيين لم ولن يتم السكوت عنها وستُقابل بحزم.



وأضاف، إن أي حلول سلمية بجهود أممية ودولية لا بد أن تصون أولًا تضحيات الشعب اليمني وتضمن حقه في أن يحكم نفسه بنفسه عبر صناديق الاقتراع وبعيدًا عن خرافة الولاية ومزاعم الحق الإلهي التي تتذرع بها سلالة الكهنوت الحوثي لتملك رقاب اليمنيين، وأي حلول مقترحة تخرج عن هذه القاعدة لن تكون مقبولة على الإطلاق تحت أي مبرر كان.



وأشاد عضو المجلس الرئاسي، بثبات الأبطال في مواقعهم وبيقظتهم في التعامل مع الاعتداءات الحوثية السافرة، مشيرا إلى أن كل التحركات الحوثية المعادية في البحر الأحمر، والتي تشكل تهديدًا لأمن الملاحة العالمية، مرصودة بدقة.



ووجّه العميد طارق صالح، القادة والضباط بالإبقاء على حالة التأهب القصوى وصيانة المعدات الحربية وتكثيف دورات التدريب والتأهيل القتالي للأفراد، مؤكدًا أن خيار الحرب لا زال مطروحًا وبقوة إذا بدّدت مليشيا الحوثي ما بقي من آمال السلام.



يأتي ذلك في ظل أنباء عن تعثر المفاوضات الجارية في العاصمة العمانية مسقط، بسبب تعنت مليشيات الحوثي، ورفضها النقاش حول ملفات إنسانية.

