"غروندبرغ" يبحث مع مسؤولين إماراتيين دعم إقليمي لتسوية مستدامة في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الثلاثاء، مع مسؤولين إماراتيين "أهمية الدعم الإقليمي للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة" في البلاد.



وذكر مكتب المبعوث الأممي في بيان أن "هانس غروندبرغ التقى في ‎الإمارات اليوم بأنور قرقاش (المستشار الدبلوماسي للرئيس) ووزير الدولة خليفة المرر وعدد من المسؤولين الإماراتيين"، دون تحديد موعد ومدة الزيارة.



وأشار البيان إلى أن "المناقشات تناولت أهمية الدعم الإقليمي المتضافر من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة في ‎اليمن من شأنها تأمين مستقبل يسوده السلام والأمن والتنمية الدائمين"، دون تفاصيل.



وفي وقت سابق الثلاثاء، عقد غروندبرغ في أبوظبي مباحثات مع عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لبدء حوار يمني جامع لإنهاء الحرب.



وفي الآونة الأخيرة أجرى المبعوث الأممي مباحثات في موسكو والرياض ومسقط وعدن للوصول لسلام دائم في اليمن وتمديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

