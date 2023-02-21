وزير الدفاع اليمني يناقش مع وفد بريطاني التعاون في مكافحة الإرهاب والتهريب

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن مع وفد بريطاني، سبل تعزيز التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب والتهريب الذي تنشط فيه جماعة الحوثي الإرهابية.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "ضم الوفد البريطاني، مستشار الأمن البحري جيمس ادوارد ورئيس صندوق الأمن والاستقرار لورانا هيكر ومساعد الملحق العسكري ستيفن جراي".



وأشار وزير الدفاع إلى التهريب الإيراني المستمر للأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية في دلالة واضحة على استغلالهم للتهدئة ورفضهم للجهود الدولية لإحلال السلام.



كما أشار الى التخادم والتعاون الصريح بين جماعة الحوثي الإرهابية وجماعتي القاعدة وداعش الإرهابيتين والافراج عن عناصر إرهابية وتبادل الاسرى بينهم.



ودعا الفريق الداعري الى الابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بتقدم قوات الشرعية لتحرير المناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية الإرهابية.



كما دعا إلى ممارسة ضغوط حقيقية على مليشيات الحوثية الإرهابية لإخضاعها للسلام وفق المرجعيات المتفق عليها.



وفي الآونة الأخيرة، صادرت القوات البحرية الدولية في خليج عمان شحنات أسلحة تحتوي آلاف البنادق الهجومية والمدافع الرشاشة والصواريخ المضادة للدبابات القادمة من إيران والمتجهة إلى الحوثيين.



والأسبوع الماضي، قالت بريطانيا إنها قدمت لأول مرة أدلة على أن إيران تزود المتمردين الحوثيين بأسلحة متطورة في اليمن، بعد العثور على صور للاختبارات التي أجريت في مقر الحرس الثوري في طهران، داخل قرص صلب لطائرة بدون طيار ضبطتها البحرية الملكية البريطانية.

