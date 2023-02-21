شكرا لبحثكم عن خبر صعود صاروخي للريال امام العملات الاجنبية في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ‏أسعار صرف العملات أمام الريال اليمني اليوم الثلاثاء 1 شعبان 1444ه 21 فبراير 2023م. انخفاض أسعار الصرف في عدن الساعة 5 مساء # عدن ريال سعودي شراء 295.00 بيع 300.00 دولار أمريكى شراء 1120.00 بيع 1150.00 # صنعاء ريال السعودي شراء 145.00 بيع 146.00 دولار أمريكي شراء 546.00 بيع 550.00 الجنيه الاسترليني = 1.20 دولار الأسعار تتغير كل لحظة.

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