رويترز: السعودية ستودع مليار دولار بالبنك المركزي اليمني

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن إيداع المملكة العربية السعودية مليار دولار بالبنك المركزي اليمني، في إطار التزاماتٍ أعلنها البلد الخليجي لليمن الذي يعيش أزمة اقتصادية صعبة.



ونقلت الوكالة عن مصدر سعودي -لم تسمه- قوله، إن "السعودية أودعت اليوم مليار دولار في البنك المركزي اليمني بناءً على تعهدات سابقة قبل نحو عام".



وكان وفد من البنك المركزي اليمني قد غادر منتصف هذا الأسبوع إلى الرياض؛ لبحث مستجدات الوديعة وللإعداد النهائي لتسلم الوديعة السعودية.



وفي نوفمبر الماضي، أعلن رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، عن إيداع مليار و100 مليون درهم إماراتي (300 مليون دولار) في حساب البنك المركزي اليمني من قبل الإمارات، كدفعة أولى من الوديعة السعودية الإماراتية.



وفي أبريل الماضي، أعلنت السعودية أنها ستقدم مع الإمارات مبلغ 3 مليارات دولار دعماً لليمن، منها مليار دولار على شكل مشاريع تنموية ودعم نفطي.



وفي أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، أعلنت الإمارات والسعودية عن ودائع نقدية بالعملات الأجنبية في البنك المركزي اليمني، لدعم العملة المحلية "الريال".



ويعاني اليمن من أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث يتجاوز حالياً سعر صرف الدولار الواحد 1240 ريالاً في مناطق الحكومة مقابل 215 ريالاً قبل انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

