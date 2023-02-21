شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يرأس اجتماع لقيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع ضم قيادة السلطة المحلية وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية في عدن، للوقوف على اوضاع وهموم المواطنين واحتياجاتهم، والاليات الكفيلة بتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

واستعرض الاجتماع الاوضاع الامنية والخدمية والتنموية في العاصمة المؤقتة عدن واولوياتها للمرحلة الراهنة والقادمة وعلى وجه الخصوص تحسين خدمة الكهرباء والمياه، والتحديات الماثلة في مختلف الجوانب وآليات معالجتها، وفي مقدمتها المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح من وزير الدولة محافظ عدن وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية، عن جهود السلطة المحلية في التعامل مع الصعوبات القائمة في مجال الكهرباء، إضافة إلى مستوى تنفيذ المشاريع الاشغال العامة والطرق والمياه والصرف الصحي.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على اهمية تكاتف الجهود المركزية والمحلية باتجاه وضع الحلول المستدامة لملف الخدمات في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة.. وحث على التسريع بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والمشاريع التي اعتمدها فيما يخص الكهرباء والمشاريع الخدمية والتنموية المعتمدة للعاصمة المؤقتة عدن.

وأكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة لقيادة السلطة المحلية في كل ما تبذله من خطوات واجراءات لتحسين مستوى الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين باعتبار العمل تكاملي واستثنائي في هذه الظروف.