مليشيا الحوثي تُجبر عشرات التربويين في إب على حضور دورات طائفية

المنامة - ياسر ابراهيم - أجبرت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عشرات التربويين في محافظة إب (وسط اليمن) على حضور دورات طائفية وذلك ضمن مساعيها لاستكمال تطييف المؤسسات التعليمية في المحافظة الخاضعة لسيطرتها منذ ثماني سنوات.



وقالت مصادر تربوية إن مليشيا الحوثي، ألزمت معلمين وتربويين ومدراء ووكلاء مدارس حكومية وأهلية (اختارتهم مسبقا)، بالحضور إلى دورات طائفية تحت مسمى "ورش تدريبية"، تنظمها داخل مجمعات ومدارس في المحافظة.



وأشارت المصادر إلى أن غالبية المعلمين الذين يتم استهدافهم بالدورات ممن يدرسون مواد "القرآن الكريم والتربية الإسلامية والإجتماعيات واللغة العربية".



وأفادت المصادر أن المليشيا تركز في دوراتها ـ التي تستمر لأسبوع ـ على التعديلات التي أجرتها في المناهج، فضلاً عن تلقينهم أفكار طائفية تقوم على "استهداف المعتقدات والنيل من رواة الحديث الشريف، وبعض الرموز الوطنية والإسلامية ويمنية".



يُشار إلى أن المليشيا سبقت وأن فرضت على معلمي المدارس وموظفي الدولة في مختلف المرافق الحكومية بجميع مديريات المحافظة، الاستماع لمحاضرات مؤسس الجماعة "حسين الحوثي" وشقيقه "عبدالملك" كل يوم أربعاء في إطار ما أسمته بـ "اليوم الثقافي".

