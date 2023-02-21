شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميليشيا الحوثي تقصف تعز وألغامها تحصد مزيدًا من المدنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حصدت الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية حصد أرواح المدنيين في اليمن حيث قتلت 3 مدنيين بينهم طفل غربي البلاد.

ووفقًا لوسائل إعلام يمنية، أفادت مصادر محلية أن "3 مدنيين بينهم طفل في العاشرة من عمره قتلوا في انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة" وفقا لموقع 24 الاماراتي.

ومنذ مطلع العام الجاري، تسببت الألغام الحوثية بمقتل وإصابة أكثر من 60 مدنيًا في المحافظة غالبيتهم من الأطفال، وفقًا لإحصاءات حقوقية ومحلية.



وتُعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات الملوثة بالألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية، ولا يكاد يمر أسبوع دون وقوع ضحايا في صفوف المواطنين.

قصف

وفي إطار جرائمها المستمرة ضد المدنيين، شنت ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا قصفًا مدفعيًا بقذائف الهاون، حيث أقدمت مساء الاثنين، على قصف منازل المواطنين في مديرية حيفان الحدودية، مستهدفة منازل المواطنين في قرى الهجمه والسبد في عزلة الأعبوس بمديرية حيفان في محافظة تعز.

وكشفت مصادر محلية تعرض عدد من المنازل لأضرار إثر القصف العشوائي المكثف، مشيرةً إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى وتأتي ضمن سلسلة جرائم إرهابية ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين العُزّل.



وأدانت القوات الجنوبية هذه الجرائم الإرهابية التي تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابي ارتكابها في عمليات القصف والقتل والتشريد وتدمير المنازل وتجنيد الأطفال وغيرها من الجرائم بحق الإنسان.



وأضافت مصادر محلية أن "الميليشيات الحوثية الإرهابية، تستهدف بشكل ممنهج، القرى والمناطق المحررة حديثًا في أرياف مديرية حيس ومناطق جنوب الجراحي بمحافظة الحديدة، وأخرى تابعة لمديرية مقبنة بمحافظة تعز، بهدف إجبارهم على العودة مجددًا إلى مخيمات النازحين".